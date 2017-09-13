В честь начала учебного года школьники отправятся в крестный ход до Ганиной ямы

Молитвенной шествие проходит каждый год в последнее воскресение сентября. Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге 24 сентября пройдёт общегородской крестный ход до Ганиной ямы. Паломничество приурочат к началу учебного года.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, молитвенное шествие состоится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Крестный ход от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме протяжённостью около 9 км проходит ежегодно в последнее воскресенье сентября. В нём принимают участие школьники с родителями, студенты и преподаватели. Перед началом похода в храме состоится Божественная литургия.

По прибытии в монастырь, у Поклонного Креста в урочище Ганина яма будет совершён молебен, посвященный началу нового учебного года.

Как рассказали в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, впервые подобный крестный ход был организован силами сотрудников сектора церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии в год празднования 400-летия Дома Романовых.