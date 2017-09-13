Культура 13 сентября 2017, 14:07

Уральские разработчики создали соцсеть для книголюбов

Мобильное приложение "Книгозор"

В "Книгозоре" можно делиться отзывами онлайн, и хорошими книгами - лично. Фото: мобильное приложение "Книгозор"

Уральские разработчики создали мобильное приложение «Книгозор», позволяющее находить друзей по читательским интересам и получать литературные рекомендации. Об этом сообщили авторы идеи.

В приложение встроена система геолокации, благодаря чему можно находить новых знакомых - близких и географически, и по духу. Также в «Книгозоре» предусмотрены индивидуальные советы по подбору произведений, оповещения о книжных новинках, пользовательские отзывы о произведениях, а для писателей - возможность делиться своим творчеством.

Пилотную версию приложения для операционной системы Android представили ещё в июне — тогда яркая идея вызвала резонанс общественности. Сейчас, благодаря растущей популярности, приложение требует серьёзной доработки, и авторы запустили народный сбор средств на популярной краудфандинговой платформе Boomstarter. Для тех, кто поддержит проект «Книгозор — книжный клуб в одном приложении», приготовлены приятные подарки: наклейки, авторские закладки и открытки, футболки с афоризмами Довлатова, Хармса и других популярных писателей.  

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Областная газета Свердловской области

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