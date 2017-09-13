Минсельхоз РФ намерен помочь аграриям

Монсельхоз РФ ищет новые механизмы поддержки аграриев. Фото: Алексей Кунилов

Минсельхоз РФ предлагает стимулировать развитие экспорта зерна, в том числе из-за того, что видит в механизме закупочных зерновых интервенций существенные недостатки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Анатолий Куценко.

В настоящее время прорабатывается новый механизм, который подразумевает скидку на перевозку зерна железнодорожным транспортом внутри страны. Это позволит простимулировать вывоз с отдаленных территорий.

«Существующий механизм интервенций имеет серьёзные изъяны. А самое главное, что мы покупали в прошлые годы и, соответственно, имеем на хранении около 4 млн тонн зерна в интервенционном фонде и не можем его сейчас продать, не могли даже продать весной… При этом ежегодно должны выделять 10 млрд руб. на его содержание», — сказал Анатолий Куценко.

Эти деньги Минсельхоз РФ планирует в будущем потратить на стимулирование экспорта, снижая логистические затраты аграриев.Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ на 11 сентября 2017 года в целом по стране пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 21,1 млн га или 75,6% к посевной площади (в 2016 г. – 23,5 млн га). Намолочено 74,4 млн тонн зерна (в 2016 г. – 69,8 млн тонн) при урожайности 35,4 ц/га (в 2016 г. – 29,7 ц/га).