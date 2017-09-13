Политика 13 сентября 2017, 14:59

Евгений Куйвашев поздравил 15 победителей губернаторских выборов из других регионов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил своих коллег из других регионов. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил свои поздравительные телеграммы 15 победителям губернаторских выборов из других регионов. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В частности, Евгений Куйвашев поздравил главу Пермского края Максима Решетникова.

«Надеюсь на дальнейшее развитие нашего давнего партнёрства и реализацию взаимовыгодных проектов между Пермским краем и Свердловской областью», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он пожелал всем новоизбранным губернаторам успехов, побед и свершений во благо жителей России.

Отметим, что главу Свердловской области Евгения Куйвашева, по сравнению с руководителями других субъектов, в абсолютном выражении в Единый день голосования поддержало самое большое число избирателей.

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Областная газета Свердловской области

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