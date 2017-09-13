Общество 13 сентября 2017, 15:11

Свердловские управляющие компании не исполнили 57 предписаний Госжилинспекции

Свердловские управляющие компании не исполнили 57 предписаний Госжиинспекции. Срок устранения нарушений истёк в августе 2017 года. 

Как сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, в ходе мониторинга, специалисты выявили отсутствие информации об исполнении 57 выписанных предписаний. На управляющие компании Екатеринбурга приходятся 30 из них. Обслуживающие организации Горнозаводского управленческого округа не отчитались по 10 предписаниям, Западного - по 2. В Восточном и Северном управленческих округах имеется по одному не исполненному предписанию.

Теперь управлявшим компаниям-штрафникам грозят внеплановые проверки выполнения предписаний, которые начнутся в течении 10 календарных дней со дня истечения установленного срока.

Невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органам влечёт привлечение к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. Юридическим лицам — штраф от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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