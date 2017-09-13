Разработанная свердловскими учёными мобильная волновая электростанция вошла в топ-100 лучших изобретений России

Получение энергии с сохранением природных ресурсов - одно из приоритетных направлений деятельности. Фото: пресс-служба УрФУ

Учёные УрФУ Сергей Щеклеин и Александр Попов запатентовали волновую электростанцию, использующую качание платформы и прямое превращение механической энергии в электрическую. Она признана одним из 100 лучших изобретений России за 2016 год и теперь может рассчитывать на инвестиции в дальнейшей разработке и сопровождении.

Как сообщает пресс-служба вуза, в такой станции заинтересованы удалённые территории, а также исследователи арктических пространств — вырабатываемая энергия заменяет сжигание органического топлива.

«Устройство использует энергию мелких по амплитуде волн, умеет приспосабливаться к текущей волновой обстановке и ориентироваться по направлению движения волн», - рассказал один из авторов разработки Александр Попов.