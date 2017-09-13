Авиакомпания «Трансаэро» признана судом банкротом

Требования кредиторов оцениваются в 329 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания «Трансаэро» признана судом несостоятельным банкротом. В отношении перевозчика введена процедура конкурсного производства.

Как сообщает ТАСС, такое решение принял сегодня арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Процедура конкурсного производства продлится в компании полгода, до 13 марта 2018 года.

Отмечается, что в рамках судебного заседания в деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Об этом заявил представитель управляющего. Он отметил, что первые финансовые трудности у перевозчика возникли в 2012 году. С того времени финансирование компании велось за счёт кредитных средств. Требования кредиторов оцениваются в 329 млрд рублей. Ранее суд трижды откладывал отчёт управляющего, поскольку не все требования кредиторов были включены в реестр.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», процедура банкротства в «Трансаэро» началась в 2015 году по иску Сбербанка. Следом аналогичные иски в отношении перевозчика подали Альфа-банк, ВТБ и Федеральная налоговая служба.