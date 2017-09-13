В России отзывают на ремонт около 3,5 тысяч автомобилей JEEP Wrangler и Chrysler 300

В России отзывают на ремонт 3 тыс. 423 автомобиля марки JEEP Wrangler и Chrysler 300. Причиной послужила возможная неисправность газогенератора фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, реализованные с апреля 2004 года по май 2013 года с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформируют владельцев JEEP Wranglerи Chrysler 300, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

- Газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Неисправность вероятнее всего могла возникнуть на ТС, которые долго находились в условиях высокой влажности, - отметили в Росстандарте.

На автомобилях заменят газогенератор подушки безопасности. Ремонт будет бесплатным для автовладельцев.