На Урале состоится крупнейшее мероприятие — "Неделя сметчика — 2017"

В Екатеринбурге, с 16 по 20 октября этого года пройдёт крупнейшее мероприятие для инженеров-сметчиков — Неделя сметчика 2017. Фото:пресс-служба Сибирского межрегионального учебного центра

В Екатеринбурге,с 16 по 20 октября этого года пройдёт крупнейшее мероприятие для инженеров-сметчиков — "Неделя сметчика — 2017", сообщается на сайте события.

Сибирский межрегиональный учебный центр совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства и Научно-исследовательским институтом в области финансового учёта и управления проведут "Неделю сметчика — 2017", в которой примут участие инженеры-сметчики со всех регионов России.

Мероприятие будет посвящено обсуждению важных вопросов, которые связаны с изменениями в современной системе ценообразования и сметного нормирования: применение ресурсного метода в определении стоимости строительства, его обязательность для организаций, финансируемых за счёт бюджета, планирование объёмов строительных работ и ресурсов, работа по новой методике определения стоимости строительства, а также ведение документации.

Помимо этого программа включает в себя курсы повышения квалификации для инженеров-сметчиков по ремонтно-строительным, пусконаладочным и проектно-изыскательским работам.

В качестве экспертов выступят лучшие специалисты страны: Дмитрий Работкин, Светлана Моргун, Лев Сироткин и Любовь Якушина. Они дадут комментарии практико-ориентированного характера по последним изменениям законодательства, связанного с реализацией реформы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.