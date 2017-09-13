Общество 13 сентября 2017, 16:09

Составлен ТОП-5 направлений, где россияне чаще всего арендуют автомобили

Таблица ТОП-5 направлений, KAYAK

Составлен ТОП-5 направлений, где россияне чаще всего арендуют автомобили. Фото: KAYAK.ru

Туристический поисковик KAYAK.ru составил ТОП-5 направлений, где россияне чаще всего арендуют автомобили. В этот список вошли такие зарубежные города, как Пхукет, Барселона, Лос-Анджелес, Милан, Нью-Йорк. 

В трёх из пяти популярных направлений самым выгодным месяцем с точки зрения стоимости аренды автомобиля оказался январь. Туристы смогут сэкономить в Нью-Йорке, если будут арендовать там машину в августе, в Лос-Анджелесе - в октябре, в Барселоне и на Пхукете - в январе.

Отметим, анализ цен также показал, что арендовать автомобиль в городе дешевле, чем в аэропорту, за исключением Нью-Йорка, где аренда машины за пределами аэропорта обойдётся на 5% дороже.

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Областная газета Свердловской области

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