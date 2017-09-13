Евгений Куйвашев 18 сентября торжественно примет бразды правления регионом. Фото: Алексей Кунилов

Инаугурация губернатора Свердловской области запланирована на 18 сентября. Об этом сообщили «ОГ» в областном департаменте информполитики.

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, набрал на Среднем Урале 62,16% голосов избирателей. Это значит, что в абсолютном выражении его поддержало самое большое число избирателей по сравнению с ещё 15 главами регионов России, избранными в тот же день.

Местом проведения инаугурации станет Уральский государственный театр эстрады.