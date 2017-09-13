Политика 13 сентября 2017, 16:08

Инаугурация губернатора Свердловской области запланирована на 18 сентября

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев 18 сентября торжественно примет бразды правления регионом. Фото: Алексей Кунилов

Инаугурация губернатора Свердловской области запланирована на 18 сентября. Об этом сообщили «ОГ» в областном департаменте информполитики.

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, набрал на Среднем Урале 62,16% голосов избирателей. Это значит, что в абсолютном выражении его поддержало самое большое число избирателей по сравнению с ещё 15 главами регионов России, избранными в тот же день.

Местом проведения инаугурации станет Уральский государственный театр эстрады.

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Областная газета Свердловской области

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