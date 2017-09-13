Общество 13 сентября 2017, 17:01

Евгений Куйвашев поздравил программистов Среднего Урала с профессиональным праздником

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поздравил программистов с профессиональным праздником. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил программистов, работающих на Среднем Урале, с профессиональным праздником. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По мнению врио губернатора, в последние годы постоянно растёт роль программистов в развитии экономики страны.

— Россия взяла курс на развитие цифровой экономики. В ближайшие годы умные системы должны охвать бизнес и промышленность, госуправление, социальные институты, коммунальное хозяйство, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас идёт создание Уральского университетского технополиса, на базе которого будут развиваться самые современные IT-технологии. Этот проект реализуется при содействии федеральных властей.

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Областная газета Свердловской области

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