Евгений Куйвашев поздравил программистов Среднего Урала с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поздравил программистов с профессиональным праздником. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил программистов, работающих на Среднем Урале, с профессиональным праздником. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По мнению врио губернатора, в последние годы постоянно растёт роль программистов в развитии экономики страны.

— Россия взяла курс на развитие цифровой экономики. В ближайшие годы умные системы должны охвать бизнес и промышленность, госуправление, социальные институты, коммунальное хозяйство, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в Екатеринбурге сейчас идёт создание Уральского университетского технополиса, на базе которого будут развиваться самые современные IT-технологии. Этот проект реализуется при содействии федеральных властей.