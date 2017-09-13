Сигареты в России могут сильно подорожать

Повышение цен на сигареты - один из самых эффективных способов отвадить курильщика от пагубной привычки, уверена ЕАК. Фото: Павел Ворожцов

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поднять акцизы до среднего европейского уровня и убрать ограничение их роста. Если это произойдёт, цена на пачку сигарет может увеличиться минимум до 150 рублей.

Как сообщается в письме, потребление табака является причиной 22% случаев рака и 36% дыхательных заболеваний в Евразийском регионе. Страны этого региона ежегодно теряют до 6,5% ВВП из-за смертности, вызванной курением. И самый эффективный способ остановить эту тенденцию — повысить акцизы на табачную продукцию.

Проблема была поднята в преддверии 15 сентября — в этот день Совет Евразийской экономической комиссии собирается рассмотреть новые ставки акцизов на табак для нескольких стран, и в том числе России. Однако соглашение о принципах ведения налогов будет рассматриваться с нарушениями — как утверждают эксперты, оно не прошло согласование внутри государств и среди министерств здравоохранения.

«Очевидно, что проект Соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции. Соглашение противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая содержит меры, обязательные к внедрению в наших странах», - говорится в письме.

ЕАК уверена, что данное соглашение задерживает рост акцизов, а значит, цены на сигареты так и останутся низкими и доступными даже детям. В то время как в странах Евросоюза минимальная ставка акциза на сигареты равна 90 евро на 1000 штук и не ограничена в росте. Коалиция попросила Дмитрий Медведева пересмотреть ставки и убрать ограничение, сдерживающее их рост.

«По расчётам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит привлечь в бюджет Российской Федерации дополнительно до 800 млрд рублей по сравнению с 2016 г. и спасёт от преждевременной смерти до 2 млн. граждан», - цитата ЕАК.