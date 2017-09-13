МУГИСО отдало под инфраструктуру ЧМ-2018 несколько участков у Центрального стадиона

Проект предусматривает увеличение территории под инфраструктуру до 46 га. Фото: пресс-служба МУГИСО

Министерств по управлению государственным имуществом Свердловской области передало управлению капитального строительства Екатеринбурга два земельных участка рядом с Центральным стадионом. Здесь планируется разместить объекты инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, речь идёт об участках площадью 820 кв. метров и 2 466 кв. метров, расположенных по адресу ул. Репина, 5. Земли относятся к территории общего пользования.

Плюс к тому, ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области» получило разрешение на использование ещё шести участков земли для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу. Соответствующий приказ был подписан в министерстве. Речь идёт об участках: Верх-Исетский бульвар, 9-а (333 кв. метра), квартале улиц Репина - Пирогова от Попова до Татищева и Крауля площадью 8 324 кв. метра, границах улиц Пирогова – Ключевская – Мельникова – Татищева (16 101 кв. метр), в границах улиц Пирогова – Ключевская – Мельникова – Татищева (3 384 кв. метра) и участке площадью 1 580 кв. метров, расположенном по ул. Пирогова, 16.

Отмечается, что проект «Первый этап проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», предусматривает приспособление существующего стадиона к проведению матчей Чемпионата мира, в соответствие с требованиями Международной Федерации футбола.

Проект предусматривает, в том числе, увеличение на период проведения Чемпионата мира территории под инфраструктуру с 11,037 га, именно столько занимает стадион, до 46,60 га за счёт использования прилегающих спортивной арене земель.