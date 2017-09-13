Культура 13 сентября 2017, 17:30

Театр «На Малой Бронной» посетит Средний Урал с гастролями

Спектакль ревизор.

В главных ролях зрители увидят двух известных артистов Даниила Страхова и Леонида Каневского. Фото: сайт театра на Малой Бронной

Театр «На Малой Бронной» посетит Урал с гастролями. Как сообщает пресс-центр театра «Драма Номер Три» города Каменска-Уральского, 14 и 15 сентября город принимет у себя труппу знаменитого московского театра. А 17 и 18 сентября спектакль пройдёт в Екатеринбурге.

Театр «На Малой Бронной» гастролирует по Уралу в рамках осенней сессии федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в ней принимают участие 30 театров, которые посетят с гастролями 50 регионов России и покажут более 300 спектаклей.

Отмечается, что в Каменске-Уральском выступит труппа московского театра на Малой Бронной со спектаклем «Ревизор». В главных ролях зрители увидят двух известных артистов Даниила Страхова (Иван Хлестаков) и Леонида Каневского (городничий).

Театр «На Малой Бронной» один из старейших театров Москвы. Он был организован в 1945 году, однако свое название получил только в 1965 году. В настоящее время театр входит в десятку самых посещаемых театров столицы.

Спектакль «Ревизор» поставлен художественным руководителем театра Сергеем Голомазовым. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (13 сентября)

Памятник, установленный на могиле Барбюса, — третий в мире по своей величине среди изделий из родонита. Автор фото неизвестен
На кладбище Пер-Лашез установили памятник, сделанный в Свердловске

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: