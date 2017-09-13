Театр «На Малой Бронной» посетит Средний Урал с гастролями

В главных ролях зрители увидят двух известных артистов Даниила Страхова и Леонида Каневского. Фото: сайт театра на Малой Бронной

Театр «На Малой Бронной» посетит Урал с гастролями. Как сообщает пресс-центр театра «Драма Номер Три» города Каменска-Уральского, 14 и 15 сентября город принимет у себя труппу знаменитого московского театра. А 17 и 18 сентября спектакль пройдёт в Екатеринбурге.

Театр «На Малой Бронной» гастролирует по Уралу в рамках осенней сессии федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в ней принимают участие 30 театров, которые посетят с гастролями 50 регионов России и покажут более 300 спектаклей.

Отмечается, что в Каменске-Уральском выступит труппа московского театра на Малой Бронной со спектаклем «Ревизор». В главных ролях зрители увидят двух известных артистов Даниила Страхова (Иван Хлестаков) и Леонида Каневского (городничий).

Театр «На Малой Бронной» один из старейших театров Москвы. Он был организован в 1945 году, однако свое название получил только в 1965 году. В настоящее время театр входит в десятку самых посещаемых театров столицы.

Спектакль «Ревизор» поставлен художественным руководителем театра Сергеем Голомазовым.