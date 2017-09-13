Средний Урал вышел на первое место в стране по темпам увеличения производства молока

Свердловские животноводы добились самых высоких в стране темпов производства молока. Фото: Алексей Кунилов

По итогам января-июля 2017 года Свердловская области показала самый высокий в России темп увеличения производства молока. Такие данные озвучили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, за первые семь месяцев нынешнего года производство молока на Среднем Урале выросло на 4,3%. Оно достигло 420 тыс. тонн. Средний надой на одну корову увеличился на 7,1% и составил 4222 кг. Это на 279 кг больше аналогичного показателя за 2016 год.

Для сравнения: за январь-июль 2017 года в целом по России производство молока выросло на 2,9%.