Экономика 13 сентября 2017, 17:26

Средний Урал вышел на первое место в стране по темпам увеличения производства молока

Коровы на полях Свердловской области

Свердловские животноводы добились самых высоких в стране темпов производства молока. Фото: Алексей Кунилов

По итогам января-июля 2017 года Свердловская области показала самый высокий в России темп увеличения производства молока. Такие данные озвучили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, за первые семь месяцев нынешнего года производство молока на Среднем Урале выросло на 4,3%. Оно достигло 420 тыс. тонн. Средний надой на одну корову увеличился на 7,1% и составил 4222 кг. Это на 279 кг больше аналогичного показателя за 2016 год.

Для сравнения: за январь-июль 2017 года в целом по России производство молока выросло на 2,9%.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (13 сентября)

Памятник, установленный на могиле Барбюса, — третий в мире по своей величине среди изделий из родонита. Автор фото неизвестен
На кладбище Пер-Лашез установили памятник, сделанный в Свердловске

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»