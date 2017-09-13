В России хотят ввести обязательное тестирование для охотников

"Охотничий минимум" из формальности может превратиться в реальность. Фото: Алексей Кунилов

Для российских охотников хотят ввести специальный экзамен — чтобы получить охотничий билет, им придётся доказывать знание техники безопасности, основ биологии и характеристик животных. Об этом сообщает Интерфакс.

С соответствующей инициативой выступило Минприроды РФ — оно уже разработало проект изменений в закон об охоте и успешно презентовало его на заседании Общественного совета при этом Министерстве. Проект подразумевает введение теста на знание «охотничьего минимума» при оформлении охотничьего билета. Напомним, это специальный документ, дающий право на законную охоту и необходимый для получения разрешения на соответствующее оружие. Предполагается, что охотник должен знать технику безопасности, основы биологии диких животных, характеристики зверей и птиц, знание основ охоты и обращения с оружием, однако на деле, конечно, никто этих знаний не проверяет.

Как поясняет Минприроды РФ, введение тестирования необходимо, чтобы уменьшить количество несчастных случаев среди охотников — в прошлом году таких было зарегистрировано 60 штук, причём 31 из них — со смертельным исходом и 21 — с тяжкими последствиями.