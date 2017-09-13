Евгений Куйвашев подписал указ об ежегодном конкурсе среди СМИ, посвящённом противодействию терроризму

СМИ могут сыграть большую роль в противодействии терроризму. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении ежегодного конкурса среди СМИ нашего региона на лучшее освещение темы противодействия распространению идеологии терроризма. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По мнению главы региона, в последнее время по всему миру отчётливо видны попытки пропаганды терроризма.

— Наша задача дать адекватный ответ этой опасности, защитить молодёжь и общество в целом от её пагубного влияния, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

С его точки зрения, именно журналистское сообщество может сыграть большую роль в формировании общественного мнения, не терпимого к любым проявлениям экстремизма и терроризма.