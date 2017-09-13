В Екатеринбурге выяснили, где лучше всего кормят студентов

Студенческие столовые соревновались за титул «Лучшее предприятие общественного питания». Фото: пресс-служба УрГУПС

Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую студенческую столовую. На протяжении 2016-2017 учебного года жюри оценивало ассортимент блюд, техническую оснащённость, результаты проверок надзорных органов и «создание привлекательного образа предприятия».

В результате победителем соревнования «На лучшую организацию питания обучающихся образовательных учреждений высшего образования в Свердловской области в 2016-2017 году» с титулом «Лучшее предприятие общественного питания» была признана столовая УрГУПС. Недавно она обновилась — теперь там работает несколько буфетов, есть Wi-Fi.

Как отмечают сами студенты вуза, сюда они приходят не только поесть, но и встретиться с друзьями и знакомыми в непринужденной обстановке.