Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся 18 сентября

Уже с 18 сентября батареи в Екатеринбурге начнут теплеть

Тепло в батареи екатеринбуржцев начнёт поступать 18 сентября - соответствующий документ во вторник, 12 сентября подписал глава администрации города Александр Якоб. По традиции, отопительный сезон будет запускаться в несколько этапов. На встрече с журналистами заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко отметил, что город обеспечит теплом жителей в течение двух недель, а первыми тепло почувствуют объекты социальной сферы. Это ежегодно стабильная цифра подключения для города, ведь технологические процессы, заполнение, гидравлика и наладка порядка трёх с половиной тысяч километров трубопроводов требуют определённого времени.

Контроль за ходом пуска тепла осуществляют районные администрации, создан штаб координации запуска, который начнёт свои совещания и заседания со следующей недели. В постановлении, подписанном Александром Якобом, также отмечено, что на период пусковых операция и подачи тепла разрешено вводить ограничения на подачу горячей воды .

- Планируем завершить обеспечение теплом к началу октября. У некоторых потребителей есть как техническая неготовность, так и финансовая, и это тоже будет вносить свои корректировки, - отметил Владимир Гейко. При отсутствии финансовой готовности, задержки подачи будут осуществляться до погашения задолженности.

В сравнении с итогами лета прошлого года, объемы проведённых работ выросли в два раза. На данный момент готовность к пуску тепла составляет порядка 98 процентов.

- Всё-равно есть моменты, которые необходимо к 18 сентября устранить, поэтому, надеюсь, что начало отопительного сезона пройдёт в рабочем режиме, без отклонений, - выражает надежду Владимир Гейко. - Пока не все получили паспорта готовности потребителей, также ремонтируются тепловые сети.

Ремонт теплосетей действительно продолжается. В центре, например, работы идут на Первомайской, Мамина-Сибиряка, Карла Либнехта, такую же картину можно наблюдать в Компрессорном, на Химмаше.