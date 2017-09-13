Эксперты составили рейтинг самых негостеприимных стран мира

Портал Passport Index составил рейтинг самых негостеприимных стран, пишут РИА Новости. Россия в нём заняла 83 строчку.

Отсутствие «радушия» приписывалось странам с отсутствием безвизового въезда. По итогам исследования самыми негостеприимными были признаны Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан — у них соглашения о безвизовом въезде нет вообще. Затем следует Ангола, разрешающая безвизовый въезд только туристам из Намибии. На третьем месте — Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия: они согласны пускать без лишних бумажек только граждан из трёх стран. Россия же разрешает безвизовый въезд путешественникам из 42 государств.

Добавим, что ранее Passport Index составлял прямо противоположный рейтинг самых гостеприимных государств: ими стали Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы и некоторые другие, которые не ограничивают въезд в принципе.