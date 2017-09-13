Мотокроссмены из Каменска-Уральского выиграли чемпионат России

В Камышлове прошёл финал чемпионата России по мотокроссу 2017 года.

Мотокроссмены Каменска-Уральского на этих соревнованиях завоевали четыре медали: золото оказалось в активе Никиты Петрова (85 куб. см), серебро у Тимура Муратова (125 куб. см) и Семёна Рогозина (250 куб. см). Бронзовым призёром стал Василий Несытых (125 куб. см).

В итоговом командном зачёте каменские мотоциклисты заняли первое место (689 очков). Второй стала челябинская команда мастеров Высшей лиги по мотоспорту (682 очка), замкнула тройку призёров команда СК «Сура» из Пензы (624 очка).