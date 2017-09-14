Спорт 14 сентября 2017, 07:32

Названы столицы летних Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах

Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что в 2024 году Париж примет летние Олимпийские игры, а в 2028 году - Игры примет Лос-Анджелес. Это решение было озвучено на сессии МОК, проходящей в Лиме.

Решение о том, что, и Париж, и Лос-Анджелес примут летние Олимпийские игры было принято ещё летом, поэтому голосование 131-й сессии МОК было формальностью. 

- Трудно представить что-то лучшее, поскольку этот выбор обеспечит стабильность Олимпийским играм и всем спортсменам на ближайшие 11 лет, - сказал президент МОК Томас Бах, ответив также, что оба этих великих города из двух великих стран с великой олимпийской историей.

Напомним, оба города вышли в финал гонки за право принять Олимпиаду-2024, но в июле 2017-го МОК объявил, что голосования не будет, так как каждый город проведет летние Игры: французская столица - в 2024 году, Лос-Анджелес - в 2028.

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Областная газета Свердловской области

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