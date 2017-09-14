В России насчитали более 10 тысяч люксовых автомобилей

В Свердловской области поставлено на учёт 140 люксовых автомобилей. Фото: единственный на Урале красный Ferrari, УФССП по Свердловской области

Аналитики агенства "Автостат" к началу июля насчитали в России 10,5 тыс. автомобилей сегмента Luxury, что соответствует 0,025% от всего автопарка в стране. В Свердловской области поставлено на учёт 140 таких машин.

Более половины люксовых автомобилей числятся в Москве (5,9 тыс.), в других субъектах РФ их менее тысячи.

Наибольшая доля в российском автопарке среди люксовых автомобилей приходится на марку Bentley (всего зарегистрировано 3,6 тыс. единиц). Затем следует Mercedes-Maybach (2,1 тыс. экземпляров, доля в 20%), Maserati и Rolls-Royce (по 1,1 тыс. шт., доля более 10%).

Кроме того, на российском рынке официально осуществляют продажи люксовых автомобилей такие бренды, как Ferrari (712 шт.), Aston Martin (411 шт.) и Lamborghini (252 шт.). Реже можно встретить на российских дорогах машины марки Buick, MG, Lotus, Bugatti.