Две иномарки горели минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Бебеля. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 14 сентября загорелись две иномарки. На площади шести квадратных метров сгорел Chevrolet Lacetti, повреждены салон и кузов Mercedes-Benz, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании иномарок на улице Бебеля поступило в диспетчерскую в 5:13. Семь огнеборцев потушили огонь в течение двух минут с помощью двух единиц техники. Однако автомобиль Chevrolet Lacetti спасти не удалось, дорогая иномарка Mercedes-Benz получила серьёзные повреждения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, в ночь на 14 сентября загорелся ВАЗ-2107 в Ревде на улице Гагарина. Пожарные, узнав об этом в 5:36, прибыли на место и потушили огонь в течение двух минут. В результате на площади двух квадратных метров у автомобиля оказались повреждены моторный отсек и обшивка салона.