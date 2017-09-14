Общество 14 сентября 2017, 08:39

Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов

Пустой самолёт

Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов. Фото: Алексей Кунилов

Рейс авиакомпании Azur air Екатеринбург - Анталья (Турция) задерживается уже более чем на 12 часов. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово. 

Изначально вылет был запланирован на 2:55. На данный момент рейс отложен до 15:20. 

На сайте Кольцово сообщается, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. При этом, по информации онлайн-табло, задерживается также прибытие ещё одного рейса авиавкомпании Azur air в Екатеринбург из Антальи. Вместо 14:00 сегодня, самолёт вероятно прилетит в 1:00 15 сентября. 

Онлайн-табло Кольцово

Фото: онлайн-табло Кольцово

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (14 сентября)

Фото: Владимир Васильев
Лидер надвигающейся революции посоветовал всей стране брать пример с Екатеринбурга

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»