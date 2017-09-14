Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов

Вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов. Фото: Алексей Кунилов

Рейс авиакомпании Azur air Екатеринбург - Анталья (Турция) задерживается уже более чем на 12 часов. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Изначально вылет был запланирован на 2:55. На данный момент рейс отложен до 15:20.

На сайте Кольцово сообщается, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. При этом, по информации онлайн-табло, задерживается также прибытие ещё одного рейса авиавкомпании Azur air в Екатеринбург из Антальи. Вместо 14:00 сегодня, самолёт вероятно прилетит в 1:00 15 сентября.

Фото: онлайн-табло Кольцово