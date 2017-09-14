Свердловские врачи готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Александр Исаков

За прошлую неделю, с 4 по 10 сентября, 15,7 тыс. свердловчан заразились ОРВИ, что ниже эпидпорога, но уже выше показателей прошлой недели на 29%. Врачи готовятся к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Можно ожидать дальнейшего продолжения роста заболеваемости в следующие недели, прежде всего, в детских возрастных группах, связанных с началом учебного года. Наибольший темп прироста заболевших зарегистрирован среди школьников", - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 4 сентября ведётся мониторинг за закрытием образовательных учреждений из-за ОРЗ. Уже частично приостановлена работа в двух детских садах (закрыто 2 группы), полностью закрыт детский сад в Алапаевске.

Отметим, на склад Свердловской области поступило 50% вакцины для иммунизации детей и 48,9% - для иммунизации взрослых. Весь объём лекарств поступит к 15 октября.