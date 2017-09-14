Цена на нефть Brent впервые с апреля превысила 55$ за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 55,18 долларов за баррель. Фото: Владимир Мартьянов

Стоимость нефти марки Brent впервые с 19 апреля поднялась выше 55$ за баррель. Об этом пишут РИА Новости.

В течение суток цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent поднималась до отметки в 55,18 доллара за баррель. По состоянию на 07:27 мск 14 сентября стоимость держится на уровне 55,0 долларов. Напомним, этот рост недавно прогнозировали аналитики.

Как отмечает Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю упала на 6,5% и составляет 9,353 миллиона баррелей в день — причиной послужил ураган «Харви», скорректировавший работу нефтедобывающих предприятий на шельфе Мексиканского залива в США. Запасы бензина в стране также уменьшились на 3,7% до цифры в 218,3 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти (не считая стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 сентября, выросли на 1,3% до 468,2 миллиона баррелей.