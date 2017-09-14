Яндекс.Деньги выяснили стоимость летнего отпуска-2017 для уральцев

Среди уральцев стали цениться экономичные варианты передвижения и жилья. Фото: Александр Исаков

Яндекс.Деньги выяснили, сколько потратили уральцы на летние путешествия по России и за границей. Стоит отметить, что в этом году жители Среднего Урала выделили в 2,3 раза больше средств на путешествия по сравнению с июнем-августом 2016 года.

В среднем траты туристов из УрФО этим летом выросли в 5,5 раз. Самые крупные суммы уральцы заплатили за экскурсии и развлечения (по сравнению с прошлым летом эти затраты выросли более чем в три раза). Средний чек любителей музеев, выставок и других достопримечательностей составил 5 тыс. 550 руб.

При этом среди уральцев стали цениться экономичные варианты передвижения и жилья. По сравнению с летом-2016 число покупок железнодорожных билетов выросло в 3,1 раза, средний чек уменьшился с 2 тыс. 90 руб. до 1 тыс. 340 руб. Число покупок авиабилетов сократилось на 23%, уменьшился и средний платёж — с 11 тыс. 80 руб. до 10 тыс. 190 рублей. Средний чек за бронирование номеров в гостиницах и отелях составил 4 тыс. 280 руб. (в июне-августе 2016 года 5 тыс. 910 руб.).

Фото: Яндекс.Деньги