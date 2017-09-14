В Екатеринбурге поймали банду похитителей дроссель-трансформаторов

Екатеринбургские транспортные полицейские задержали банду похитителей, разбиравших дроссель-трансформаторы на железной дороге. В отношении ранее судимых злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Покушение на кражу».

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, в начале сентября поступил сигнал о том, что на станции Седельниково совершена попытка похитить дроссель-трансформатор: злоумышленники срезали болты с крышки. По словам свидетеля неподалеку были замечены трое мужчин, которые скрылись на автомобиле марки «ВАЗ-2112». Полицейским удалось вычислить автомобиль и задержать троих подозреваемых.

В ходе анализа аналогичных хищений медных обмоток дроссель-трансформаторов на Каменск-Уральском и Тюменском направлении Свердловской железной дороги, полицейские выявили схожесть совершенных преступлений. Злоумышленники срезали болты с крышек, а затем уезжали с места преступления, чтобы не привлекать к себе внимания. Через несколько часов они возвращались и завершали начатое.

Полицейским удалось установить, что задержанные совершали хищения с июля по сентябрь. Последняя попытка хищения 4 сентября закончилась для банды задержанием.