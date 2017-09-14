Экономика 14 сентября 2017, 10:35

В России стремительно растёт интерес к частному школьному образованию

ЕГЭ на компьютере

Школьники всё чаще прибегают к онлайн-образованию. Фото: Александр Зайцев

В России стремительно растёт рынок услуг частного школьного образования. Помимо услуг репетиторов, ученики активно используют онлайн-курсы,  сообщает федеральный портал «Российское образование».

По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет объём рынка этих услуг вырастет до 41 млрд рублей в год. При этом 59% родителей допускают, что их ребёнок будет обучаться виртуально. Чаще всего школьники используют ресурсы онлайн-образования, чтобы подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Добавим, что в 2016 году на этот сегмент приходилось 3,6 млрд рублей.

«Образовательный контент и инструменты обучения переходят в онлайн, развиваются и смешанные формы, использующие лучшее из онлайн и офлайн подходов. С трендом life long learning, рынок онлайн-образования будет только расти», - прокомментировала директор департамента экосистемных проектов ФРИИ Маргарита Зобнина.

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Областная газета Свердловской области

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