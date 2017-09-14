На ключевой подстанции Екатеринбурга заменили устаревшее оборудование

В Екатеринбурге энергетики заменили устаревшее оборудование на одном из ключевых центров энергопитания. Подстанция 220 кВ «Калининская» обеспечивает город электричеством с 1966 года.

Как сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС, в уральской столице заканчивается реконструкция узловой подстанциии Свердловской энергосистемы - «Калининская». Энергетики переоборудовали открытое распределительное устройство 220 кВ, заменили два автотрансформатора суммарной мощностью 500 МВА. Кроме того, обновлены 6 ячеек ОРУ 110 кВ, где заменены выключатели, разъединители и ошиновка.

Отмечается, что всё оборудование установлено взамен устаревшего, которое функционировало на подстанции с момента пуска в эксплуатацию в 1966 году. Новое оборудование обладает большей надёжностью, требует меньших затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.

Подстанция 220 кВ «Калининская» наряду с подстанциями 500 кВ Южная и 220 кВ Сварочная, является основным центром питания Екатеринбурга. Энергоблок обеспечивает энергоснабжение северо-восточной части города, а также крупные промышленные предприятия: Машиностроительный завод имени М.И. Калинина и Уральский турбомоторный завод.