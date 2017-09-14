В Нижнем Тагиле на сутки перекрыли газ для 20 предприятий

В Нижнем Тагиле проводятся ремонтно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления. Без газа остались около 20 предприятий.

Как сообщает пресс-служба холдинга «ГАЗЭКС», ремонт на газопроводе высокого давления диаметром 426 мм потребовался из-за отклонения от установленного технологического процесса. Для проведения технических работ было приостановлено автомобильное движение по улице Оплетина, в районе дома №13.

Кроме того, без газа остались 56 частных домовладение и около 20 предприятий. Газоснабжение многоквартирных домов не прерывается.

О проведении работ газовики уже уведомили органы местного самоуправления, территориальное управление Ростехнадзора и потребителей. Ожидается, что голубое топливо вернётся в город в полном объёме 15 сентября в 11:00.