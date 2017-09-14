25 сентября Заксобрание Свердловской области рассмотрит назначение двух первых вице-губернаторов и трёх министров

Совет Заксобрания Свердловской области определил повестку первого в осенней сессии заседания регионального парламента. Фото: пресс-служба ЗССО

На первом в нынешней осенней сессии заседании Совета Законодательного собрания Свердловской области названа дата ближайшего заседания регионального парламента — 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Одновременно определена повестка предстоящего заседания. В ней — 26 вопросов. Одним из самых значимых среди них станет назначение членов правительства Свердловской области.

По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, на согласование с областными депутатами будут вынесены кандидатуры двух первых вице-губернаторов и трёх министров (министра финансов — заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению госимуществом Свердловской области). Остальных региональных министров губернатор имеет право назначать своим указом без согласования с парламентариями.