Коллекционеры антиквариата со всей России собрались в Екатеринбурге

Выставка-продажа пройдёт с 14 по 17 сентября и соберет коллекционеров из разных уголков России. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге открывается первая выставка-продажа «Антиквар-ЭКСПО». Как сообщается на официальном сайте проекта, экспозиция будет действовать с 14 по 17 сентября и соберёт коллекционеров из разных уголков России.

Выставка «Антиквар-ЭКСПО» — значимое событие для Екатеринбурга и Урала в целом. Она пройдёт на площадке «Уральского центра развития дизайна» (ул. Горького, 4а) и будет работать до воскресенья.

В мероприятии примут участие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Гости выставки смогут увидеть редкие антикварные вещи, такие как картины, старинные ткани, лампы, статуэтки, часы и многое другое.

«Каждая представленная на выставке вещь по-своему ценна и уникальна и имеет свою историю! Выставка антиквариата — это уникальная и удивительная возможность погрузиться в прошлое», — написал в своём обращении директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Щенников.