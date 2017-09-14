Аркадий Чернецкий предложил не включать дома Минобороны в программу капремонта

В Екатеринбурге стартовал четвёртый всероссийский съезд региональных операторов капремонтов, который собрал руководителей Фондов капитального ремонта из субъектов, представителей исполнительной власти, прокуратуры, общественников. В ходе пленарной дискуссии участники обсудили основные проблемы при реализации программы, в числе которых была названа проблема собираемости платежей.

Как отметил в ходе своего выступления зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и МСУ - вице-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, самые недисциплинированные неплательщики сегодня - это органы власти разного уровня.

- Вопиющая ситуация - с Министерством обороны, которое обернулось в сторону капитального ремонта спиной. Давайте примем решение на федеральном уровне, что дома Минобороны не участвуют в программе капитального ремонта, - предложил Аркадий Чернецкий.

Другие спикеры тоже отметили сложности во взаимодействии с Минобороны. В частности, зампред Общественного совета Минстроя России Светлана Разворотнева заявила, что они с коллегами неоднократно пытались обсудить судьбу ведомственных домов с Министерством обороны, но конструктивного диалога не получилось.

Отметим, проблема содержания и капитального ремонта домов Минобороны есть и на территории Свердловской области. Яркий тому пример - Еланский гарнизон на территории Камышловского МР - жители и местные власти ежегодно высказывают опасения за состояние жилых помещений и готовность инфраструктуры к старту отопительного сезона. В управляющей компании отмечают, что проводят только те работы, на которые хватает средств - денег на полноценный капремонт не хватает.