Житель Ирбита угнал автокран

В Ирбите полицейские задержали подвыпившего угонщика автокрана. За рулём машины мужчина умудрился проехать около 30 км.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, автокран МАЗ-5337 сотрудники ДПС остановили глубокой ночью в посёлке Пионерский Ирбитского района. За рулём транспортного средства сидел 22-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Он отказывался предъявить свои документы и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Как выяснилось, мужчина вообще не имеет водительских прав.

По словам угонщика, автокран он приметил на стройке в посёлке Шадринское Байкаловского района. Проникнув в кабину машины, молодой человек поехал в сторону Ирбитского района. За рулём автокрана подвыпившему мужчине удалось преодолеть около 30 км.

Похитителя строительной техники доставили в дежурную часть МО МВД России «Ирбитский», а сам автокран перемещён в расположение органов внутренних дел.

В отношении нигде не работающего жителя Ирбита сотрудниками ДПС составлены протоколы об административных правонарушениях. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за сопротивление сотрудникам полиции он получил 10 суток ареста.

Кроме этого, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по факту угона. По части 1 статьи 166 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.