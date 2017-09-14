Уже третья авиакомпания запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Самару

Самолёты "Ямала" полетят из Кольцово в Самару. Фото: Александр Зайцев

В расписании аэропорта Кольцово появится новый ежедневный рейс. Самолёты авиакомпании «Ямал» полетят из Екатеринбурга в Самару.

Как сообщает пресс-служба транспортного узла, прямой регулярный рейс из международного аэропорта Кольцово в Самару будет запущен 1 октября. Воздушные суда CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров будут летать по этому направлению ежедневно в 18:30. Время в пути составит 1 час 35 минут.

Отмечается, что «Ямал» станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Екатеринбурга в Самару. Перелёты между этими городами также осуществляют «ЮТэйр» и «Руслайн». Данный маршрут входит в топ-10 наиболее востребованных внутрироссийских направлений у пассажиров Кольцово.

По итогам 8 месяцев 2017 года, маршрутом Екатеринбург – Самара воспользовались 27,8 тысячи пассажиров. Это сопоставимо с пассажиропотоком в Ираклион и Стамбул.