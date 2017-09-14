На Среднем Урале стало на одного миллиардера меньше

Подведены предварительные итоги декларационной кампании 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале стало на одного миллиардера меньше. Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, подведены предварительные итоги декларационной кампании 2017 года.

За текущий год в УФНС по Свердловской области поступило 323 тысячи налоговых деклараций от физических лиц, 10 тысяч из которых представлены адвокатами, нотариусами, ИП, главами крестьянско-фермерских хозяйств и арбитражными управляющими.

Декларации с доходом более 1 млн рублей представили 22 тысячи физических лиц (рост на 14%), от 1 до 10 млн рублей — 21 тысяча налогоплательщиков (рост на 14%), от 10 до 100 млн рублей — 705 человек, от 100 до 500 млн рублей — 89 человек, от 500 млн до 1 млрд рублей — 11 человек, свыше 1 млрд рублей — 7 человек, что в сравнении с 2016 годом меньше на одного.

Отмечается, что 76 тысяч физических лиц подали декларации в связи с предоставлением социальных налоговых вычетов, более 129 тысяч граждан в связи с предоставлением имущественного налогового вычета по приобретению или строительству жилья. Также 615 человек отчитались за инвестиционные налоговые вычеты.