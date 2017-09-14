В Екатеринбурге снесли незаконную автомойку на Уралмаше

В Уралмаше демонтирована незаконная автомойка. От нелегальной постройки остался только металлический каркас.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, освободить земельный участок на ул. Донбасской собственников автомойки обязал Арбитражный суд. С соответствующим иском обратилась администрация Екатеринбурга. Мэрии удалось доказать, что у ответчика нет правовых оснований для размещения на данном земельном участке автомоечного комплекса.
Должнику было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Однако покидать место дислокации владельцы бизнеса не спешили.
В итоге демонтаж автомойки был осуществлён силами администрации Екатеринбурга. В ближайшие дни исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.