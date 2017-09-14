Житель Челябинска пытался пронести на борт самолёта в Екатеринбурге 147 живых рептилий и амфибий

Эту живую рептилию челябинец пытался увезти из России в Германию. Фото: пресс-служба Кольцовской таможни

В Кольцово житель Челябинска пытался подняться на борт самолёта, улетающего в Хельсинки, со 147 живыми рептилиями и амфибиями в багаже. С таким необычным грузом любитель герпетофауны намеревался добраться до Германии (после пересадки в Хельсинки).

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, свой поступок он объяснил желанием сделать подарок заграничному другу. Однако, по оценке заведующей отделом герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой, общая стоимость рептилий и амфибий, которых челябинец пытался провезти без оформления документов, превышает 1 млн рублей.

В багаже любителя герпетофауны были пластиковые контейнеры с живыми новозеландскими гекконами, жабами-клоунами, африканскими лягушками-быками, синими углозубами и скальными психоделическими гекконами.

По данным таможенников, этот гражданин уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В нынешнем году похожий груз он уже пытался провезти из Санкт-Петербурга в Гамбург, а позже попался на попытке нелегального ввоза рептилий в Москву. Теперь любителю герпетофауны грозит штраф в размере двукратной стоимости незаконного груза.