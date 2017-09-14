Психолог из Екатеринбурга покорил общественность, объяснив статистику на котиках

"Статистика и котики: Самая дружелюбная книга об анализе данных» покорила сердца множества людей: от учёных до интернет-пользователей. Фото: группа "Статистика и котики" в соцсетях

Выпускник департамента психологии УрФУ Владимир Савельев покорил общественность, выпустив самую дружелюбную научную книгу. В ней он рассказал о сложных статистических методах, используя в качестве примеров...милых рисованных котиков.

«Медиана», «дисперсия», «межквартильный размах» - эти и прочие сложные термины из области анализа данных автор объяснил самым доступным в интернете языком: на котиках. Забавные рисованные животные стали иллюстрациями к статистическим методам, покорив сердца не только учёных, но и простых обывателей. В одной из групп в соцсетях за новостями «Статистики и котиков» сейчас следят почти 2 500 человек.

Необычная работа также попала в лонг-лист премии научно-популярной литературы «Просветитель» за 2017 год.

К слову, на котиках Владимир не остановился и продолжает иллюстрировать забавными рисунками и другие свои исследования. Недавно он презентовал альфа-версию проекта «ПрофиТролли» - сайта, помогающего в один клик подобрать профессию мечты. На главной страничке портала пользователей встречают очаровательные длинноухие создания в образах представителей разных профессией.