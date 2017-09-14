В Красноуфимске возбуждено 17 уголовных дел против директора автосалона

Слушания по делу начались в суде. Фото: Александр Исаков

В Красноуфимске против директора местного автосалона возбуждено 17 уголовных дел. Ущерб клиентам превысил 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, руководителя предприятия обвиняют в совершении 17 эпизодов причинения имущественного ущерба. По версия следствия, обвиняемый взял полную оплату за автомобили и умышленно не заказал их поставку на склад автосалона. Полученные от обманутых клиентов деньги, руководитель использовал на текущие финансово-хозяйственные нужды компании. При этом, возвращать средства он отказывался, обещая завершить поставку автомобилей в дальнейшем.

В правоохранительные органы обратились 17 потерпевших. Ущерб от действия предпринимателя составил порядка 6 млн рублей.

В отношении директора автосалона было возбуждено и расследовано 17 уголовных дел. По пункту «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до 5 лет лишения свободы. Слушания по делу уже начались в суде.