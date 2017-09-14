Екатеринбургское МОАП уличили в рекламе сомнительного массажного салона

Свердловские антимонопольщики возбудили дело по факту распространения рекламы массажного салона. Полицейские проводили в мужском клубе «проверочную закупку».

Как сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области, на нелицеприятную рекламу на борту автобуса №95 в ведомство пожаловался местный житель, который также написал заявление в прокуратуру. В рекламном объявлении мужского ВИП-клуба («MEN*S VIP CLAB») изображено лицо девушки с ажурной повязкой на глазах.

Для того, чтобы проверить, какие именно услуги оказываются посетителям данного массажного салона, полицейские провели «проверочную закупку». После визита в отношении одной из «массажисток» был составлен административный протокол. Ей выписали штраф за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ).

Между тем, согласно федеральному закону «О рекламе» реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством запрещена. При этом ответственность за нарушение несёт как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

«В связи с тем, что реклама подозрительного массажного салона распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, предполагаемым рекламораспространителем является ЕМУП МОАП. Рекламодатель в настоящее время не установлен», - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.