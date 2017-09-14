Культура 14 сентября 2017, 13:39

В Екатеринбурге открылась основная площадка Уральской индустриальной биеннале

IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Мероприятие пройдёт в стенах бывшего Приборостроительного завода (ул. Горького, 17). Фото: пресс-центр ГЦСИ

Сегодня состоялось открытие основной площадки IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Как сообщает пресс-служба ГЦСИ, на площади 6,5 тыс. кв. м гостей мероприятия ожидает основная экспозиция, на которой будут представлены работы 70 художников из 23 стран.

Мероприятие пройдёт в стенах бывшего Приборостроительного завода (ул. Горького, 17). Посетителей ждёт выставка программы Арт-резиденций, исследовательский проект, посвящённый истории здания, экспозиция «Территория авангарда: Большой Урал».

Напомним, что тематикой биеннале этого года стала «Новая грамотность», которая посвящена труду и досугу недалёкого будущего. Также она направленна на определение изменений, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.

Отметим, что IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства может получить статус губернаторской программы.

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Областная газета Свердловской области

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