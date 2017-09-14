Завтра в Свердловской области стартует Чемпионат МВД России по многоборью кинологов

Завтра, 15 сентября, около Новоуральска стартует Чемпионат МВД России по многоборью кинологов. Побороться за звание лучших съедутся 400 полицейских и их питомцев.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, Чемпионат будет проходить с 15 по 21 сентября на территории Центра спортивной подготовки «Зелёный мыс». 400 сотрудников и 227 служебных собак в составе 79 команд кинологов со всей России продемонстрируют навыки обнаружения наркотиков и взрывчаток, обыска местности и работы по следу, а также уровень организации тренировочного процесса.

Торжественное открытие состоится 16 сентября в 10:30 на Центральном стадионе Новоуральска. Вход на неё будет ограничен, однако в остальные дни понаблюдать за зрелищными состязаниями смогут все желающие.

С полной программой соревнований можно ознакомиться здесь.