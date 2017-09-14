В Екатеринбурге сойдутся в бою сильнейшие таможенники Урала

Сильнейшие таможенники Урала сойдутся в бою. Фото: пресс-центр Уральского таможенного управления.

Сильнейшие таможенники Урала сойдутся в бою. Как заявил пресс-центр Уральского таможенного управления, 15 сентября состоится чемпионат Уральского таможенного управления по армейскому рукопашному бою.

Событие пройдёт в спортивном комплекс «Victory Спорт» (ул. Республиканская, 1а). В мероприятии участвуют представители шести ведомств: Екатеринбургской таможни, Уральской оперативной таможни, Ямало-Ненецкой таможни, Ханты-Мансийской таможни, Челябинской таможни, Тюменской таможни и Уральского таможенного управления.

Отмечается, что большинство участников являются профессиональными спортсменами, кандидатами в мастера и мастерами спорта. В их числе есть чемпион мира по панкратиону, призёры чемпионатов Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою.

Напомним, что в 2016 году команда Уральского таможенного управления стала победителем в чемпионе Федеральной таможенной службы. И в октябре этого года уральские таможенники отправятся в Анапу на всероссийский этап соревнований.