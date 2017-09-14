В Екатеринбурге по улице Народной Воли разлилась вода из трубопровода

В Екатеринбурге сегодня, 14 сентября, по улице Народной Воли в районе парка "Зелёная роща" разлилась вода из-за аварии на водоводе. Заявка об этом в МУП "Водоканал" поступила после 12:00, сообщили "ОГ" в пресс-службе предприятия.

- Причиной послужило повреждение водовода диаметром 300 мм. Выехавшая на место происшествия бригада уже провела его отключение. В близлежащих домах воду отключать не будут. Установлено, что повредила водовод сторонняя организация при проведении строительных работ на данном участке, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".