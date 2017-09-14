В Основинском парке посадят лекарственные растения и сделают площадку для кроссфита

В Основинском парке появится более 220 видов новых растений. Фото: Александр Исаков

Студенты из УрГАУ выиграли грант на благоустройство Основинского парка — они планируют создать там «вечную клумбу», экологические тропы с лекарственными растениями и даже площадку для кроссфита. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе вуза.

План благоустройства рассчитан на три года. До конца 2017-го студенты посадят на «вечной клумбе» 20 видов многолетников, который будут цвести круглый год.

В следующем году они возьмутся за создание экологической тропы с двумя сотнями редких видов лекарственных растений, а ещё через год — оборудуют площадку для кроссфита с беговыми дорожками, турниками и тренажёрами.

Как уточнили в УрГАУ, на обновление парка потратят 372 тысячи рублей.