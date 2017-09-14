Банк России и Народный банк Китая будут сотрудничать в сфере торговли золотом

Банк России и Народный банк Китая подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере торговли золотом. Подписание состоялось в ходе заседания Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере, которое прошло под председательством заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина и заместителя председателя Народного банка Китая (НБК) Чжан Сяохуэй.

Об этом сообщает сайт Центрального банка России. Подписание станет важным стимулом для расширения взаимодействия в финансовой сфере между Россией и Китаем и в перспективе позволит диверсифицировать операции российских участников организованного рынка драгоценных металлов. На заседании также обсуждались вопросы межбанковского сотрудничества, сотрудничества на финансовых рынках и в сфере страхования и перестрахования, взаимодействия платёжных систем.

В ходе дискуссий стороны обсудили развитие расчётов в национальных валютах, в том числе на приграничных территориях России и Китая, а также перспективы расширения торгового финансирования. Участники отметили, что стимулированию расчётов в национальных валютах будет способствовать принятое НБК решение отменить ставки резервирования по корреспондентским счетам в китайских юанях для иностранных банков в Китае.

Рассматривались направления взаимодействия на финансовых рынках, в частности, перспективы выпуска российскими эмитентами облигаций, номинированных в юанях. В части взаимодействия платёжных систем двух стран стороны приветствовали успешное завершение пилотного проекта по выпуску кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay одним из крупнейших российских банков и намерены содействовать дальнейшему продвижению выпуска кобейджинговых карт, в том числе с участием региональных банков. Следующее заседание Подкомиссии состоится в 2018 году в Китае.